Энергосистема Украины продолжает работу без двух атомных блоков

"6 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 72-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 377-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 510 МВт, РАЭС - 2860 МВт, ЮУАЭС - 3020 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 5 декабря, станциями выработано 275,25 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 7,20 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 4 декабря АЭС было произведено 275,31 млн кВт-ч электроэнергии.