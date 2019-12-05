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Енергосистема України досі працює без двох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 275,31 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"5 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків", - повідомили у НАЕК.

Зокрема:

  • На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 71-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 376-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 550 МВт, РАЕС – 2 860 МВт, ЮУАЕС – 3 020 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

"Минулої доби, 4 грудня, станціями вироблено 275,31 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 7,25 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 3 грудня атомними станціями вироблено 275,15 млн кВт-г електроенергії.

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