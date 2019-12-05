Энергосистема Украины до сих пор работает без двух атомных блоков

"5 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.

В частности:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 71-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 376-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 550 МВт, РАЭС - 2860 МВт, ЮУАЭС - 3020 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, станциями выработано 275,31 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 7,25 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 3 декабря атомными станциями выработано 275,15 млн кВт-ч электроэнергии.