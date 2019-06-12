Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. По состоянию на 12 июня в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 178,51 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"12 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 92-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 10-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 86-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 28-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 200-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 1770 МВт, ЮУАЭС - 800 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.
"За прошедшие сутки, 11 июня, станциями выработано 178,51 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась - на 1,21% по сравнению с предыдущими отчетными сутками, когда атомными станциями было произведено 180,69 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.