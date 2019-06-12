Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Станом на 12 червня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 178,51 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"12 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - вказали у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 92-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 10-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 19-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 86-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 28-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 200-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1770 МВт, ЮУАЕС – 800 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.
"Минулої доби, 11 червня, станціями вироблено 178,51 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Таким чином, добова генерація електроенергії на АЕС дещо знизилася - на 1,21% у порівнянні з попередньою звітною добою, коли атомними станціями було вироблено 180,69 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.