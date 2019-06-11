Енергосистема України продовжує працювати без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Станом на 11 червня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 180,69 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"11 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - вказали у НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 91-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 9-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 18-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 85-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 27-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 199-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 850 МВт, РАЕС – 1790 МВт, ЮУАЕС – 800 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.
"Минулої доби, 10 червня, станціями вироблено 180,69 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Таким чином, добова генерація електроенергії на АЕС дещо знизилася - на 0,98% у порівнянні з попередньою звітною добою, коли атомними станціями було вироблено 182,47 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.