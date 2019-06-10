Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Станом на 10 червня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 182,47 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"10 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - вказали в НАЕК.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 90-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 8-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 17-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 84-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 26-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 198-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 850 МВт, РАЕС – 1790 МВт, УАЕС – 940 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.
"Минулої доби, 9 червня, станціями вироблено 182,47 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Таким чином, добова генерація електроенергії на АЕС дещо знизилася - на 0,39% у порівнянні з попередньою звітною добою, 6 червня, коли атомними станціями було вироблено 183,19 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми, зазначили в НАЕК.