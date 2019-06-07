Енергосистема України продовжує роботу без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Станом на 7 червня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"7 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 87-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 5-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 14-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 81-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 23-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 195-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 1 800 МВт, УАЕС – 940 МВт, ХАЕС – 1 005 МВт.
"Минулої доби, 6 червня, станціями вироблено 183,19 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Таким чином, добова генерація електроенергії на АЕС дещо знизилася - на 0,06% у порівнянні з попередньою добою, коли атомними станціями було вироблено 183,30 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.