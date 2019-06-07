Энергосистема Украины продолжает работу без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По состоянию на 7 июня в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"7 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 87-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 14-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 81-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 23-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 195-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, УАЕС - 940 МВт, ХАЭС - 1 005 МВт.
"За прошедшие сутки, 6 июня, станциями выработано 183,19 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.
Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась - на 0,06% по сравнению с предыдущими сутками, когда атомными станциями было произведено 183,30 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.