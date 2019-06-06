Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Станом на 6 червня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".
"6 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 86-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 13-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 80-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 22-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 194-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 865 МВт, РАЕС – 1 800 МВт, УАЕС – 940 МВт, ХАЕС – 1 005 МВт.
"Минулої доби, 5 червня, станціями вироблено 183,30 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Таким чином, добова генерація електроенергії на АЕС дещо знизилася - на 0,04% у порівнянні з попередньою добою, коли атомними станціями було вироблено 183,37 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.