Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. По состоянию на 6 июня в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"6 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 86-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 80-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 22-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 194-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 865 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, УАЕС - 940 МВт, ХАЭС - 1 005 МВт.
"За прошедшие сутки, 5 июня, станциями выработано 183,30 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась - на 0,04% по сравнению с предыдущими сутками, когда атомными станциями было выработано 183,37 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.