Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Станом на 13 травня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 62-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 68-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 56-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 170-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби, 12 травня, станціями вироблено 233,18 млн кВт-г електроенергії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 950 МВт, РАЕС — 2 790 МВт, ЮУАЕС — 1 985 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 11 травня, на території Слов’янської ТЕС ПАТ “Донбасенерго” сталася пожежа.