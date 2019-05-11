На Донеччині горіла теплоелектростанція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні вранці, 11 травня, на території Слов’янської ТЕС ПАТ “Донбасенерго” сталася пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України у Донецькі області.
“11 травня о 05:47 на телефон Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території Слов’янської ТЕС ПАТ „Донбасенерго“, яка розташована за адресою: м. Миколаївка, Слов’янський район Донецької області. До місця виклику виїхали сили та засоби 6-го Державного пожежно-рятувального загону по підвищеному номеру виклику № 3”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники з’ясували, що відбувається горіння в металевому пилепроводі діаметром 320 мм, який прокладено на висоті 10 м та постачає вугільний пил з пилеприготовчого цеху до котлотурбіного цеху.
Дільниця пилепроводу була оперативно перекрита та здійснені необхідні заходи для її охолодження.
06:48 пожежу було локалізовано, о 07:51 ліквідовано.
Зазначається, дана подія не вплинула на роботу теплоелектростанції.
Встановлюється причина пожежі.
Від Головного управління залучалось 18 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, на Рівненській АЕС в понеділок увечері сталося загоряння трансформатора.