На Рівненській АЕС сталася пожежа, відключено 3 енергоблок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Рівненській АЕС в понеділок увечері сталося загоряння трансформатора. Про це повідомили кореспонденту УНН в Управлінні інформації та зв’язків з громадськістю РАЕС.
О 21:04 через пошкодження трансформатора 7АТ з наступним його загорянням відключився від мережі енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000). Наразі пожежу ліквідовано силами державного пожежно-рятувального загону з охорони РАЕС ДПРЗ-2. За шкалою оцінки ядерних подій INES подію класифіковано рівнем "нуль/поза шкалою". Причини події з'ясовуються, повідомляється на сайті РАЕС.
Як повідомила ДСНС, до гасіння пожежі залучалось 36 осіб та 10 одиниць техніки.
Станом на 22:00 29 квітня у роботі перебувають енергоблоки №1 та №4 Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1260 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.