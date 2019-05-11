В Донецкой области горела теплоэлектростанция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня утром, 11 мая, на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" произошел пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"11 мая в 5:47 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго", расположенного по адресу: г. Николаевка, Славянский район Донецкой области. К месту вызова выехали силы и средства 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова № 3", - говорится в сообщении.
Спасатели выяснили, что происходит горение в металлическом пылепроводов диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м и поставляет угольную пыль с пилеприготовчого цеха в котлотурбиного цеха.
Участок пылепроводов была оперативно перекрыта и осуществлены необходимые меры для ее охлаждения.
6:48 пожар был локализован, в 07:51 ликвидирован.
Отмечается, данное событие не повлияло на работу теплоэлектростанции.
Устанавливается причина пожара.
От Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
Напомним, в Ровенской АЭС в понедельник вечером произошло возгорание трансформатора.