Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По состоянию на 13 мая в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 62-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 68-есутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 56-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 170-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки, 12 мая, станциями выработано 233,18 млн кВт-ч электроэнергии.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 950 МВт, РАЭС - 2790 МВт, ЮУАЭС - 1 985 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
В "Энергоатоме" добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 11 мая, на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" произошла пожар.