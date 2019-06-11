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Энергосистема Украины продолжает работать без шести атомных блоков

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. По состоянию на 11 июня в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 180,69 кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Энергосистема Украины продолжает работать без шести атомных блоков

"11 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.

В частности:

  • На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 91-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 85-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 27-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 199-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 850 МВт, РАЭС - 1790 МВт, ЮУАЭС - 800 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.

"За прошедшие сутки, 10 июня, станциями произведено 180,69 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась - на 0,98% по сравнению с предыдущими отчетными сутками, когда атомными станциями было произведено 182,47 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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