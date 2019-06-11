Энергосистема Украины продолжает работать без шести атомных блоков

"11 июня на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в НАЭК.

В частности:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 91-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 85-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 27-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 199-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 850 МВт, РАЭС - 1790 МВт, ЮУАЭС - 800 МВт, ХАЭС - 1 000 МВт.

"За прошедшие сутки, 10 июня, станциями произведено 180,69 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Таким образом, суточная генерация электроэнергии на АЭС несколько снизилась - на 0,98% по сравнению с предыдущими отчетными сутками, когда атомными станциями было произведено 182,47 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.