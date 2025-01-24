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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергосистема остается целостной, но ситуация может быстро меняться - Шмыгаль

Киев  •  УНН

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Энергосистема Украины остается целостной и работает стабильно, несмотря на атаки рф. В 2025 году планируется введение 900 МВт новых мощностей и выделение 42,3 млрд грн на субсидии.

Несмотря на постоянные атаки россии, энергосистема Украины остается целостной и работает стабильно. Вызовов много, и ситуация может быстро меняться. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Украина уже пересекла экватор зимы и отопительного сезона. Проходим его успешно. Несмотря на постоянные атаки России, наша энергосистема остается целостной и работает стабильно. Вызовов много, и ситуация может быстро меняться. Поэтому 24/7 работаем, чтобы усилить нашу энергетику

- сообщил Шмыгаль.

Также по его словам, на этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений.

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"В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В 2025 году Украина планирует ввести в эксплуатацию 900 МВт новых мощностей распределенной генерации, преимущественно газовой. Это продолжит активное развитие этой сферы, начатое в 2024 году, когда было введено 835 МВт.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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