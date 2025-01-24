Енергосистема залишається цілісною, але ситуація може швидко змінюватися - Шмигаль
Київ • УНН
Енергосистема України залишається цілісною та працює стабільно, попри атаки рф. У 2025 році планується введення 900 МВт нових потужностей та виділення 42,3 млрд грн на субсидії.
Попри постійні атаки росії, енергосистема України залишається цілісною і працює стабільно. Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватися. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Україна вже перетнула екватор зими й опалювального сезону. Проходимо його успішно. Попри постійні атаки росії, наша енергосистема залишається цілісною і працює стабільно. Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватися. Тому 24/7 працюємо, аби посилити нашу енергетику
Також за його словами, на цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаються без жодних змін.
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"У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які того потребують", - сказав Шмигаль.
Доповнення
У 2025 році Україна планує ввести в експлуатацію 900 МВт нових потужностей розподіленої генерації, переважно газової. Це продовжить активний розвиток цієї сфери, розпочатий у 2024 році, коли було введено 835 МВт.