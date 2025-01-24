Енергосистема залишається цілісною, але ситуація може швидко змінюватися - Шмигаль

Попри постійні атаки росії, енергосистема України залишається цілісною і працює стабільно. Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватися. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Україна вже перетнула екватор зими й опалювального сезону. Проходимо його успішно. Попри постійні атаки росії, наша енергосистема залишається цілісною і працює стабільно. Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватися. Тому 24/7 працюємо, аби посилити нашу енергетику - повідомив Шмигаль.

Також за його словами, на цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаються без жодних змін.

Чи планується підвищення тарифу на світло - у Міненерго відповіли

"У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які того потребують", - сказав Шмигаль.

Доповнення

У 2025 році Україна планує ввести в експлуатацію 900 МВт нових потужностей розподіленої генерації, переважно газової. Це продовжить активний розвиток цієї сфери, розпочатий у 2024 році, коли було введено 835 МВт.

