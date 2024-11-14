Энергосистема остается сбалансированной, импорт из 5 стран - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, импортируя 3039 МВт*ч электроэнергии из 5 стран. Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет 14.13 м, что достаточно для работы станции.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
«Энергосистема пока остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование», - указали в Минэнерго.
При этом призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 16:00 до 22:00. «Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии», - отметили в ведомстве.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 1822 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3039 МВт*ч и мощностью 217 МВт.