Энергосистема остается сбалансированной, импорт из 5 стран - Минэнерго

Энергосистема Украины остается сбалансированной, запланирован импорт электроэнергии из 5 стран, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

«Энергосистема пока остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование», - указали в Минэнерго.

При этом призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 16:00 до 22:00. «Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии», - отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 1822 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3039 МВт*ч и мощностью 217 МВт.