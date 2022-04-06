Энергоатом показал аэросъемку окопов, которые оккупанты вырыли возле ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции российские оккупанты оставили после себя разрытые окопы, которые с помощью аэросъемки зафиксировал Энергоатом, сообщает УНН со ссылкой на видео.
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"Аэросъемка окопов, которые нарыли оккупанты в зоне отчуждения возле ЧАЭС", — говорится в сообщении.
Напомним
24 февраля российские войска с территории беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.
Вследствие действий оккупантов Чернобыльская атомная электростанция 9 марта была обесточена, все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения.
10 марта стало известно, что в МАГАТЭ прекратили поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.
13 марта электроснабжение было восстановлено.
Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Чернобыльскую ЧАЭС как военную базу.
Позже стало известно, что рашисты рыли окопы в Рыжем лесу у Чернобыльской атомной электростанции.
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31 марта оккупанты полностью вышли с территории ЧАЭС.