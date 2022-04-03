Оккупанты, выехавшие из зоны ЧАЭС в беларусь, опасные для общества: они вывезли радионуклиды

Цитата

“Если это было внутреннее облучение, это остается внутри организма. В данном случае страдает сам человек. Вред для других людей возможен лишь, если облученный перенес на одежде или на других вещах эти вещества, в таком случае страдают люди. У нас на территории зоны отчуждения постоянно при передвижении стоят специальные пункты, которые делают невозможным вынес радионуклидов за территорию зоны. В настоящее время, насколько я понимаю, при перевозке их в беларусь, таких барьеров не было. Дозаметристри не работали, и вполне вероятно, что на территорию беларуси они вывезли определенное количество частичек”, - отметил Крамаренко.

Детали

По словам главы Госагентства, российские военные окопывали огромную технику — окопы были в разных частях зоны, под танки, под пушки, под снайперов.

Также он добавил, что вдоль дороги находятся сотни пустых ящиков от мин. Таких окопов много.

“Пока мы понимаем, что наиболее опасным был Рыжий лес, где, согласно нашим исследованиям, человек, который находится там, не двигаясь в течение 24 часов, получит годовую дозу облучения. Если она увеличивает свою физическую активность и нарушает верхний слой почвы, что является естественным барьером, то это облучение увеличивается в разы”, - добавил Крамаренко.

Напомним

В “Энергоатоме подтвердили информацию о фортификационном сооружении - окопы, которые рашисты строили прямо в Рыжем лесу - в самом загрязненном во всей зоне отчуждения.

Позже стало известно, что российские оккупанты действительно строили фортификационные сооружения прямо в Рыжем лесу, поэтому неудивительно что они получили значительные дозы облучения и запаниковали.

Среди военнослужащих вооруженных сил рашистской федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения, которое получили оккупанты в Чернобыльской зоне.

Дополнение

Чернобыльская АЭС - место худшей ядерной катастрофы в мире в 1986 году. Российские войска взяли под контроль ЧАЭС в начале вторжения в Украину. На этом объекте остался украинский персонал для поддержки работы.