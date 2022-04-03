Окупанти, які виїхали із зони ЧАЕС до білорусі, небезпечні для суспільства: вони вивезли радіонукліди

Цитата

“Якщо це було внутрішнє опромінення, це залишається всередині організму. В даному випадку страждає сама особа. Шкода для інших людей можлива лише, якщо опромінена особа перенесла на одязі або на інших речах ці речовини, в такому випадку страждають люди. В нас на території зони відчуження постійно при пересування стоять спеціальні пункти, які унеможливлюють виніс радіонуклідів за території зони. На даний час, наскільки я розумію, при перевезенні їх до білорусі, таких бар’єрів не було. Дозаметристри не працювали, і цілком ймовірно, що на територію білорусі вони вивезли певну кількість часток”, – зазначив Крамаренко.

Деталі

За словами голови Держагенства, російські військові окопували величезну техніку — окопи були у різних частинах зони, під танки, під гармати, під снайперів.

Також він додав, що вздовж дороги знаходяться сотні порожніх ящиків від мін. Таких окопів багато.

“Поки ми розуміємо, що найбільш небезпечним був Рудий ліс, де, відповідно до наших досліджень, особа, яка знаходиться там, не рухаючись протягом 24 годин, отримає річну дозу опромінення. Якщо вона збільшує свою фізичну активність і порушує верхній шар грунту, що є природним бар’єром, то це опромінення збільшується в рази”, – додав Крамаренко.

Нагадаємо

В “Енергоатомі” підтвердили інформацію про фортифікаційні споруди – окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій зоні відчуження.

Згодом стало відомо, що російські окупанти дійсно будували фортифікаційні споруди прямо в Рудому лісі, тож не дивно що вони отримали значні дози опромінювання й запанікували.

Серед військовослужбовців збройних сил рашистської федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення, яке отримали окупанти у Чорнобильській зоні.

Доповнення

Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль ЧАЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишився український персонал для підтримки роботи.