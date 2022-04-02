Серед рашистів поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення орків біля ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед військовослужбовців збройних сил рашистської федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення, яке отримали окупанти у Чорнобильській зоні. Про це повідомив у суботу Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.
Цитата
“Серед військовослужбовців збройних сил російської федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні”, - повідомляють у Генштабі.
Деталі
Також за даними ГШ, населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони.
Повідомляється, що серед орків триває так звана “евакуація” цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкові. Крім того, мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК.
Нагадаємо
Як писав УНН, за даними української розвідки, у місті Наровля, білорусь, окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.