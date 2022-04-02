Среди рашистов распространяются панические настроения из-за радиационного облучения орков возле ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди военнослужащих Вооруженных сил рашистской федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения, которое получили оккупанты в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил в субботу Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
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“Среди военнослужащих вооруженных сил российской федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне”, - сообщают в Генштабе.
Детали
Также по данным ГШ, населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, которые отошли из загрязненной зоны.
Сообщается, что среди орков продолжается так называемая “эвакуация” гражданского автотранспорта, угнанного русскими в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры российских оккупационных войск перед переброской на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СДЕК.
Напомним
Как писалУНН, по данным украинской разведки, в городе Наровля, беларусь, оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.