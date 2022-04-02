Среди рашистов распространяются панические настроения из-за радиационного облучения орков возле ЧАЭС

Цитата

“Среди военнослужащих вооруженных сил российской федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне”, - сообщают в Генштабе.

Детали

Также по данным ГШ, населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, которые отошли из загрязненной зоны.

Сообщается, что среди орков продолжается так называемая “эвакуация” гражданского автотранспорта, угнанного русскими в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры российских оккупационных войск перед переброской на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СДЕК.

Напомним

Как писалУНН, по данным украинской разведки, в городе Наровля, беларусь, оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.