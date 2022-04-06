Енергоатом показав аерозйомку окопів, які окупанти вирили біля ЧАЕС

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"Аерозйомка окопів, що нарили окупанти в зоні відчуження біля ЧАЕС", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

24 лютого російські війська із території білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.

Внаслідок дій окупантів Чорнобильську атомну електростанцію 9 березня було знеструмлено, всі об’єкти зони відчуження залишилися без електропостачання.

10 березня стало відомо, що у МАГАТЕ припинили надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС.

13 березня електропостачання було відновлено.

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Чорнобильську ЧАЕС як військову базу.

Згодом стало відомо, що рашисти рили окопи в Рудому лісі біля Чорнобильської атомної електростанії.

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31 березня окупанти повністю вийшли з території ЧАЕС.