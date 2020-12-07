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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25942 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83891 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102061 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118112 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152717 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200277 просмотра

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Энергоатом довел до остановки ВостГОК: шахтеры заявили об акции протеста в Киеве

Энергоатом довел до остановки ВостГОК: шахтеры заявили об акции протеста в Киеве

Киев  •  УНН

 • 18407 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В среду, 9 декабря в Киеве запланирована акция протеста трудового коллектива ГП "Восток ГОК". Об этом сообщил Независимый профсоюз горняков Украины в FB, передает УНН.

"Более года шахтеры, добывающие урановую руду, работают в условиях постоянной значительной задержки по выплате заработной платы, отсутствия самого необходимого для организации безопасного и эффективного производственного процесса. 7 декабря из-за нехватки средств все подразделения предприятия выводят в простой и полностью останавливают производственный процесс, что приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе, где находятся три урановые шахты", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что уникальный и единственный в Украине добытчик урана ВостГОК не может получить свои средства от "Энергоатома".

Справка: Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Восточный горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Две урановые шахты комбината по своему энергетическому эквиваленту равноценны 60-ти угольным шахтам, другими словами, одной трети всего Донбасса. ВостГОК производит также серную кислоту, горношахтное оборудование. Комбинат оказывает транспортные услуги (авто- и железнодорожные), ремонтно-строительные, научно-исследовательские и конструкторские разработки, услуги связи и др.

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