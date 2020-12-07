Энергоатом довел до остановки ВостГОК: шахтеры заявили об акции протеста в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В среду, 9 декабря в Киеве запланирована акция протеста трудового коллектива ГП "Восток ГОК". Об этом сообщил Независимый профсоюз горняков Украины в FB, передает УНН.
"Более года шахтеры, добывающие урановую руду, работают в условиях постоянной значительной задержки по выплате заработной платы, отсутствия самого необходимого для организации безопасного и эффективного производственного процесса. 7 декабря из-за нехватки средств все подразделения предприятия выводят в простой и полностью останавливают производственный процесс, что приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе, где находятся три урановые шахты", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что уникальный и единственный в Украине добытчик урана ВостГОК не может получить свои средства от "Энергоатома".
Справка: Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Восточный горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Две урановые шахты комбината по своему энергетическому эквиваленту равноценны 60-ти угольным шахтам, другими словами, одной трети всего Донбасса. ВостГОК производит также серную кислоту, горношахтное оборудование. Комбинат оказывает транспортные услуги (авто- и железнодорожные), ремонтно-строительные, научно-исследовательские и конструкторские разработки, услуги связи и др.