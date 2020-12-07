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Енергоатом довів до зупинки СхідГЗК: шахтарі заявили про акцію протесту в Києві

Енергоатом довів до зупинки СхідГЗК: шахтарі заявили про акцію протесту в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У середу, 9 грудня у Києві запланована акція протесту трудового колективу ДП "Схід ГЗК". Про це повідомила Незалежна профспілка гірників України у FB, передає УНН.

"Понад рік шахтарі, що видобувають уранову руду, працюють в умовах постійної значної затримки з виплати заробітної плати, відсутності самого необхідного для організації безпечного та ефективного виробничого процесу. 7 грудня через брак коштів всі підрозділи підприємства виводять у простій та повністю зупиняють виробничий процес, що призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні, де знаходяться три уранові шахти", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що унікальний та єдиний в Україні добувач урану СхідГЗК не може отримати свої кошти від "Енергоатома".

Довідка: Східний гірничо-збагачувальний комбінат - один з 28 урановидобувних центрів світу, серед яких він знаходиться в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Східний гірничо-збагачувальний комбінат - єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Дві уранові шахти комбінату за своїм енергетичним еквівалентом рівноцінні 60-ти вугільним шахтам, іншими словами, однієї третини всього Донбасу. СхідГЗК виробляє також сірчану кислоту, гірничошахтне обладнання. Комбінат надає транспортні послуги (авто- і залізничні), ремонтно-будівельні, науково-дослідні та конструкторські розробки, послуги зв'язку та ін.

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