В.о. міністра Бойко заявив про заборгованість "Енергоатома" перед СхідГЗК

Він вважає, що конфлікту між "Енергоатомом" та СхідГЗК немає. Хоча недавно СхідГЗК назвав відносини з "Енергоатомом" недружніми та неконструктивними, і звернувся за вирішенням проблеми до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На мій погляд, немає конфлікту Енергоатому і Схід ГЗК. Є затримки по виплатам, за урановим концентратом, який постачає СхідГЗК на адресу Енергоатому. Цьому, на жаль, є об’єктивні передумови", - зазначив Бойко.

Він вказує, що заборгованість перед "Енергоатомом" не дозволяє йому розраховуватися з постачальниками.

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Також Бойко каже, що СхідГЗК та "Енергоатом" планують об’єднати, проте коли це станеться - невідомо.

"Я розраховую, що ця проблематика до Нового року мала б, ну якщо не вирішитися аж до зміни статуту, то, принаймні, концептуальне рішення, сподіваюся, ми знайдемо", - резюмував він.

Раніше УНН повідомляв, що гірники СхідГЗК готові страйкувати.

Довідка: Східний гірничо-збагачувальний комбінат - один з 28 урановидобувних центрів світу, серед яких він знаходиться в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Східний гірничо-збагачувальний комбінат - єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Дві уранові шахти комбінату за своїм енергетичним еквівалентом рівноцінні 60-ти вугільним шахтам, іншими словами, однієї третини всього Донбасу. СхідГЗК виробляє також сірчану кислоту, гірничошахтне обладнання. Комбінат надає транспортні послуги (авто- і залізничні), ремонтно-будівельні, науково-дослідні та конструкторські розробки, послуги зв'язку та ін.