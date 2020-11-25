Конфлікт "Енергоатома" з єдиним в Україні урановим добувачем "СхідГЗК": шахтарі готові страйкувати

За його словами, конфлікт між шахтарями та "Енергоатомом" існує давно. Одна з його причин – постійні затримки із виплати зарплат працівникам держпідприємства.

"Цей конфлікт вже став хронічною хворобою. "Енергоатом", в силу якихось незрозумілих причин, не виплачує зарплати шахтарям, чим порушує договірні умови між компанією та держпідприємством", - розповів нардеп.

Проблемою до останніх днів переймалася тоді ще в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, додав Кузбит.

"Це було в одну з минулих субот, тоді Буславець обіймала посаду в. о. міністра енергетики. Як наслідок, "Енергоатом" погодився перерахувати шахтарям близько 19 млн грн боргів по зарплатам, аби зняти цю протестну хвилю хоча б частково. Однак, рахунки й надалі лишаються заблокованими, і, я так розумію, "Енергоатом" свою обіцянку не виконав. Шахтарі кажуть, що вони допрацюють до п’ятниці і, якщо не буде зарплат, буде черговий страйк", - розповів Кузбит.

В минулу п’ятницю уряд перепризначив Буславець першим заступником міністра енергетики, а тимчасовим керівником відомства визначив Юрія Бойко. Тож, керівництво "Енергоатома" та СхідГЗК адресує тепер проблему напряму Прем’єр-міністру Денису Шмигалю, закликаючи провести нараду між учасниками конфлікту.

Водночас парламентарі створили свою робочу групу.

"Ми поглиблено вивчаємо суть питання. Зокрема, намагаємося зрозуміти, чому СхідГЗК, який мав би бути прибутковим підприємством, зазнає збитків", - уточнив Кузбит.

Довідка УНН. "СхідГЗК" - державне підприємство, один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташовано в місті Жовті Води.