Конфлікт "Енергоатома" з єдиним в Україні урановим добувачем "СхідГЗК": шахтарі готові страйкувати

ukru
Ексклюзив
07:49 • 15916 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 76640 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 102200 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 110775 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 116452 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 104306 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112574 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91275 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102328 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118445 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1 м/с
82 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 21087 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 62431 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 91065 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 100930 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 58395 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 76698 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 104393 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 327542 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 260563 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 353969 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 88969 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 116220 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116323 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112925 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 126284 перегляди
Актуальне
Конфлікт "Енергоатома" з єдиним в Україні урановим добувачем "СхідГЗК": шахтарі готові страйкувати

Конфлікт "Енергоатома" з єдиним в Україні урановим добувачем "СхідГЗК": шахтарі готові страйкувати

Київ • УНН

 • 18605 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Унікальний в Україні добувач урану "СхідГЗК" доведений до відчаю і готовий на страйк, якщо "Енергоатом" не розрахується по боргам. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Кузбит.

За його словами, конфлікт між шахтарями та "Енергоатомом" існує давно. Одна з його причин – постійні затримки із виплати зарплат працівникам держпідприємства.

"Цей конфлікт вже став хронічною хворобою. "Енергоатом", в силу якихось незрозумілих причин, не виплачує зарплати шахтарям, чим порушує договірні умови між компанією та держпідприємством", - розповів нардеп.

Проблемою до останніх днів переймалася тоді ще в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, додав Кузбит.

"Це було в одну з минулих субот, тоді Буславець обіймала посаду в. о. міністра енергетики. Як наслідок, "Енергоатом" погодився перерахувати шахтарям близько 19 млн грн боргів по зарплатам, аби зняти цю протестну хвилю хоча б частково. Однак, рахунки й надалі лишаються заблокованими, і, я так розумію, "Енергоатом" свою обіцянку не виконав. Шахтарі кажуть, що вони допрацюють до п’ятниці і, якщо не буде зарплат, буде черговий страйк", - розповів Кузбит.

В минулу п’ятницю уряд перепризначив Буславець першим заступником міністра енергетики, а тимчасовим керівником відомства визначив Юрія Бойко. Тож, керівництво "Енергоатома" та СхідГЗК адресує тепер проблему напряму Прем’єр-міністру Денису Шмигалю, закликаючи провести нараду між учасниками конфлікту.

Водночас парламентарі створили свою робочу групу.

"Ми поглиблено вивчаємо суть питання. Зокрема, намагаємося зрозуміти, чому СхідГЗК, який мав би бути прибутковим підприємством, зазнає збитків", - уточнив Кузбит.

Довідка УНН. "СхідГЗК" - державне підприємство, один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташовано в місті Жовті Води.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91