Конфликт "Энергоатома" с единственным в Украине урановым добытчиком "ВостГОК": шахтеры готовы бастовать
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Уникальный в Украине добытчик урана "ВостГОК" отчаялся и готов на забастовку, если "Энергоатом" не рассчитается по долгам. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Кузбит.
По его словам, конфликт между шахтерами и "Энергоатомом" существует давно. Одна из его причин - постоянные задержки по выплате зарплат работникам госпредприятия.
"Этот конфликт уже стал хронической болезнью. "Энергоатом", в силу каких-то непонятных причин, не выплачивает зарплаты шахтерам, чем нарушает договорные условия между компанией и госпредприятием", - рассказал нардеп.
Проблемой до последних дней занималась тогда еще и.о. министра энергетики Ольга Буславец, добавил Кузбит.
"Это было в одну из прошлых суббот, тогда Буславец занимала должность и. о. министра энергетики. Как следствие, "Энергоатом" согласился перечислить шахтерам около 19 млн грн долгов по зарплатам, чтобы снять эту протестную волну хотя бы частично. Однако, счета и в дальнейшем остаются заблокированными, и, я так понимаю, "Энергоатом" свое обещание не выполнил. Шахтеры говорят, что они доработают до пятницы и, если не будет зарплат, будет очередная забастовка", - рассказал Кузбит.
В минувшую пятницу правительство переназначило Буславец первым заместителем министра энергетики, а временным руководителем ведомства определило Юрия Бойко. Поэтому, руководство "Энергоатома" и ВостГОК адресует теперь проблему напрямую премьер-министру Денису Шмыгалю, призывая провести совещание между участниками конфликта.
В то же время парламентарии создали свою рабочую группу.
"Мы углубленно изучаем суть вопроса. В частности, пытаемся понять, почему ВостГОК, который должен быть прибыльным предприятием, несет убытки", - уточнил Кузбит.
Справка УНН. "ВостГОК" - государственное предприятие, один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Расположен в городе Желтые Воды.