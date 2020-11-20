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"СхідГЗК" поскаржився на "неконструктивний і недружній" Енергоатом

"СхідГЗК" поскаржився на "неконструктивний і недружній" Енергоатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. "СхідГЗК" вимагає збільшити закупівельну ціну уранового концентрату і підкріпити це додатковою угодою, а "Енергоатом" категорично проти. Про це розповів в.о. генерального директора ДП "СхідГЗК" Антон Бендик, передає УНН із посиланням на прес-службу держпідприємства.

"Умови співпраці з НАЕК "Енергоатом" дуже складні, не можна їх назвати конструктивними або дружніми. І це впливає не тільки на своєчасну виплату заробітної плати, а й фінансовий стан підприємства в цілому", - сказав він.

Зазначається, що було погашено трохи більше половини боргу підприємства і головною перешкодою для вирішення цієї проблеми Бендик називає "неконструктивну і недружню" позицію Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". У колективах підрозділів "СхідГЗК" спостерігається зростання невдоволення ситуацією, що склалася з несвоєчасною виплатою і з існуючим рівнем зарплати, працівники готові до рішучих дій.

"Можливості для інвестування дійсно є. Що стосується інвестиційного проекту будівництва Новокостянтинівської шахти, то в першу чергу це повинні бути державні вкладення. За реконструкції сірчанокислотного цеху ГМЗ, ми шукаємо зацікавлених іноземних партнерів. Один з найбільш ймовірних варіантів - залучення інвестицій з боку європейських екологічних фондів", - відповів Бендик на питання по Новокостянтинівській шахті, де реалізується інвестпроект щодо збільшення виробничих потужностей.

Довідка: Східний гірничо-збагачувальний комбінат - один з 28 урановидобувних центрів світу, серед яких він знаходиться в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Східний гірничо-збагачувальний комбінат - єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Дві уранові шахти комбінату за своїм енергетичним еквівалентом рівноцінні 60-ти вугільним шахтам, іншими словами, однієї третини всього Донбасу.

СхідГЗК виробляє також сірчану кислоту, гірничошахтне обладнання. Комбінат надає транспортні послуги (авто- і залізничні), ремонтно-будівельні, науково-дослідні та конструкторські розробки, послуги зв'язку та ін.

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