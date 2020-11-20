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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 8873 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 23297 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 45461 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 70956 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105225 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110112 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"ВостГОК" пожаловался на "неконструктивный и недружественный" Энергоатом

"ВостГОК" пожаловался на "неконструктивный и недружественный" Энергоатом

Киев  •  УНН

 • 14046 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. "ВостГОК" требует увеличить закупочную цену уранового концентрата и подкрепить это дополнительным соглашением, а "Энергоатом" категорически против. Об этом рассказал и.о. генерального директора ГП "ВостГОК" Антон Бендык, передает УНН со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Условия сотрудничества с НАЭК "Энергоатом" очень сложные, нельзя их назвать конструктивными или дружескими. И это влияет не только на своевременную выплату заработной платы, но и финансовое состояние предприятия в целом", - сказал он.

Отмечается, что было погашено чуть более половины долга предприятия и главным препятствием для решения этой проблемы Бендык называет "неконструктивную и недружественную" позицию Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". В коллективах подразделений "ВостГОК" наблюдается рост недовольства сложившейся ситуацией с несвоевременной выплатой и с существующим уровнем зарплаты, работники готовы к решительным действиям.

"Возможности для инвестирования действительно есть. Что касается инвестиционного проекта строительства Новоконстантиновской шахты, то в первую очередь это должны быть государственные вложения. По реконструкции сернокислотного цеха ГМЗ, мы ищем заинтересованных иностранных партнеров. Один из наиболее вероятных вариантов - привлечение инвестиций со стороны европейских экологических фондов", - ответил Бендык на вопросы по Новоконстантиновской шахте, где реализуется инвестпроект по увеличению производственных мощностей.

Справка: Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Восточный горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Две урановые шахты комбината по своему энергетическому эквиваленту равноценны 60-ти угольным шахтам, другими словами, одной трети всего Донбасса.

ВостГОК производит также серную кислоту, горношахтное оборудование. Комбинат оказывает транспортные услуги (авто- и железнодорожные), ремонтно-строительные, научно-исследовательские и конструкторские разработки, услуги связи и др.

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