"ВостГОК" пожаловался на "неконструктивный и недружественный" Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. "ВостГОК" требует увеличить закупочную цену уранового концентрата и подкрепить это дополнительным соглашением, а "Энергоатом" категорически против. Об этом рассказал и.о. генерального директора ГП "ВостГОК" Антон Бендык, передает УНН со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.
"Условия сотрудничества с НАЭК "Энергоатом" очень сложные, нельзя их назвать конструктивными или дружескими. И это влияет не только на своевременную выплату заработной платы, но и финансовое состояние предприятия в целом", - сказал он.
Отмечается, что было погашено чуть более половины долга предприятия и главным препятствием для решения этой проблемы Бендык называет "неконструктивную и недружественную" позицию Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". В коллективах подразделений "ВостГОК" наблюдается рост недовольства сложившейся ситуацией с несвоевременной выплатой и с существующим уровнем зарплаты, работники готовы к решительным действиям.
"Возможности для инвестирования действительно есть. Что касается инвестиционного проекта строительства Новоконстантиновской шахты, то в первую очередь это должны быть государственные вложения. По реконструкции сернокислотного цеха ГМЗ, мы ищем заинтересованных иностранных партнеров. Один из наиболее вероятных вариантов - привлечение инвестиций со стороны европейских экологических фондов", - ответил Бендык на вопросы по Новоконстантиновской шахте, где реализуется инвестпроект по увеличению производственных мощностей.
Справка: Восточный горно-обогатительный комбинат - один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Восточный горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Две урановые шахты комбината по своему энергетическому эквиваленту равноценны 60-ти угольным шахтам, другими словами, одной трети всего Донбасса.
ВостГОК производит также серную кислоту, горношахтное оборудование. Комбинат оказывает транспортные услуги (авто- и железнодорожные), ремонтно-строительные, научно-исследовательские и конструкторские разработки, услуги связи и др.