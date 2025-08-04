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Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Эндокринолог Светлана Костецкая рассказала о преимуществах и недостатках датчиков мониторинга глюкозы. Устройства обеспечивают непрерывный контроль, но могут вызывать кожные реакции и иметь неточности.

Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы

Среди преимуществ датчиков/сенсоров мониторинга уровня глюкозы в крови человека, в частности, предупреждение о гипо-/гипергликемии и непрерывный мониторинг. Однако они могут вызывать кожные реакции и возможна потеря сигнала или поломка сенсора. Об этом сообщила журналисту УНН эндокринолог Медицинского дома Odrex Светлана Костецкая.

Датчики/сенсоры мониторинга глюкозы – это устройства, которые непрерывно измеряют уровень глюкозы в крови или в межклеточной жидкости для того, чтобы помочь человеку с диабетом контролировать свое состояние и принимать необходимые решения относительно лечения.

Как работает датчик: принцип действия и установка

Эндокринолог объяснила, что сенсор — это маленькое устройство, которое вводится под кожу (чаще всего в область живота или плеча). Он измеряет уровень глюкозы в интерстициальной жидкости (жидкость между клетками), что примерно соответствует уровню глюкозы в крови (с некоторой задержкой — 5–10 мин).

"Сигнал передается на приемник, смартфон или инсулиновую помпу через Bluetooth или NFC. Установка занимает несколько секунд и выполняется с помощью автоматического аппликатора. Сенсор фиксируется на коже с помощью клейкой основы, обычно держится от 7 до 14 дней (в зависимости от модели)", - сказала Костецкая.

Преимущества датчиков/сенсоров мониторинга глюкозы по сравнению с традиционным измерением сахара

Костецкая объяснила, какие есть преимущества датчиков/сенсоров:

  • непрерывный мониторинг: сенсор измеряет уровень глюкозы каждые 1–5 минут — это дает полную картину колебаний уровня глюкозы в течение суток;
    • меньше проколов пальца: большинство современных CGM-систем требуют минимального или вообще не требуют капиллярной крови для калибровки;
      • предупреждение о гипо-/гипергликемии: устройства могут посылать тревожные сигналы при слишком низком или высоком уровне сахара;
        • улучшение компенсации диабета: пациенты лучше контролируют свое состояние, что снижает риски осложнений;
          • данные для врача: доступ к графикам, средним значениям, времени в целевом диапазоне и т.д. — для лучшей оценки эффективности терапии.

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            Кому рекомендовано использование данных систем

            Костецкая отметила, что рекомендовано:

            • пациентам с сахарным диабетом 1 типа — независимо от возраста.
              • людям с нестабильным течением диабета 2 типа, частыми гипогликемиями или колебаниями глюкозы;
                • детям и подросткам с диабетом;
                  • беременным женщинам с диабетом;
                    • пациентам на инсулинотерапии (особенно при использовании инсулиновых помп);
                      • активным людям, спортсменам, водителям, требующим четкого контроля уровня сахара.

                        Какие есть риски из-за использования датчиков/сенсоров мониторинга глюкозы

                        • неточность при резких изменениях глюкозы: интерстициальная жидкость имеет задержку по сравнению с кровью, поэтому при гипогликемии нужно проверять уровень глюкозы глюкометром;
                          • кожные реакции: раздражение, аллергия на клей;
                            • возможность потери сигнала или поломки сенсора;
                              • не для всех типов деятельности: некоторые сенсоры могут отклеиваться при сильном потоотделении или плавании.

                                ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Институте Шалимова рассказали, как лечат инсулиному и как она влияет на жизнь

                                Анна Мурашко

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