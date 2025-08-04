Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Киев • УНН
Эндокринолог Светлана Костецкая рассказала о преимуществах и недостатках датчиков мониторинга глюкозы. Устройства обеспечивают непрерывный контроль, но могут вызывать кожные реакции и иметь неточности.
Среди преимуществ датчиков/сенсоров мониторинга уровня глюкозы в крови человека, в частности, предупреждение о гипо-/гипергликемии и непрерывный мониторинг. Однако они могут вызывать кожные реакции и возможна потеря сигнала или поломка сенсора. Об этом сообщила журналисту УНН эндокринолог Медицинского дома Odrex Светлана Костецкая.
Датчики/сенсоры мониторинга глюкозы – это устройства, которые непрерывно измеряют уровень глюкозы в крови или в межклеточной жидкости для того, чтобы помочь человеку с диабетом контролировать свое состояние и принимать необходимые решения относительно лечения.
Как работает датчик: принцип действия и установка
Эндокринолог объяснила, что сенсор — это маленькое устройство, которое вводится под кожу (чаще всего в область живота или плеча). Он измеряет уровень глюкозы в интерстициальной жидкости (жидкость между клетками), что примерно соответствует уровню глюкозы в крови (с некоторой задержкой — 5–10 мин).
"Сигнал передается на приемник, смартфон или инсулиновую помпу через Bluetooth или NFC. Установка занимает несколько секунд и выполняется с помощью автоматического аппликатора. Сенсор фиксируется на коже с помощью клейкой основы, обычно держится от 7 до 14 дней (в зависимости от модели)", - сказала Костецкая.
Преимущества датчиков/сенсоров мониторинга глюкозы по сравнению с традиционным измерением сахара
Костецкая объяснила, какие есть преимущества датчиков/сенсоров:
- непрерывный мониторинг: сенсор измеряет уровень глюкозы каждые 1–5 минут — это дает полную картину колебаний уровня глюкозы в течение суток;
- меньше проколов пальца: большинство современных CGM-систем требуют минимального или вообще не требуют капиллярной крови для калибровки;
- предупреждение о гипо-/гипергликемии: устройства могут посылать тревожные сигналы при слишком низком или высоком уровне сахара;
- улучшение компенсации диабета: пациенты лучше контролируют свое состояние, что снижает риски осложнений;
- данные для врача: доступ к графикам, средним значениям, времени в целевом диапазоне и т.д. — для лучшей оценки эффективности терапии.
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Кому рекомендовано использование данных систем
Костецкая отметила, что рекомендовано:
- пациентам с сахарным диабетом 1 типа — независимо от возраста.
- людям с нестабильным течением диабета 2 типа, частыми гипогликемиями или колебаниями глюкозы;
- детям и подросткам с диабетом;
- беременным женщинам с диабетом;
- пациентам на инсулинотерапии (особенно при использовании инсулиновых помп);
- активным людям, спортсменам, водителям, требующим четкого контроля уровня сахара.
Какие есть риски из-за использования датчиков/сенсоров мониторинга глюкозы
- неточность при резких изменениях глюкозы: интерстициальная жидкость имеет задержку по сравнению с кровью, поэтому при гипогликемии нужно проверять уровень глюкозы глюкометром;
- кожные реакции: раздражение, аллергия на клей;
- возможность потери сигнала или поломки сенсора;
- не для всех типов деятельности: некоторые сенсоры могут отклеиваться при сильном потоотделении или плавании.
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