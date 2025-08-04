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Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Ендокринологиня Світлана Костецька розповіла про переваги та недоліки датчиків моніторингу глюкози. Пристрої забезпечують безперервний контроль, але можуть викликати шкірні реакції та мати неточності.

Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози

Серед переваг датчиків/сенсорів моніторингу рівня глюкози в крові людини, зокрема, попередження про гіпо-/гіперглікемії та безперервний моніторинг. Проте вони можуть викликати шкірні реакції й можлива втрата сигналу або поломки сенсора. Про це повідомила журналісту УНН ендокринологиня Медичного дому Odrex Світлана Костецька.

Датчики/сенсори моніторингу глюкози – це пристрої, які безперервно вимірюють рівень глюкози в крові або в міжклітинній ридині для того, щоб допомогти людині з діабетом контролювати свій стан й приймати необхідні рішення щодо лікування.

Як працює датчик: принцип дії та установка

Ендокринологиня пояснила, що сенсор — це маленький пристрій, який вводиться під шкіру (найчастіше в ділянку живота або плеча). Він вимірює рівень глюкози в інтерстиціальній рідині (рідина між клітинами), що приблизно відповідає рівню глюкози в крові (з деякою затримкою — 5–10 хв).

"Сигнал передається на приймач, смартфон або інсулінову помпу через Bluetooth або NFC. Установка займає кілька секунд і виконується за допомогою автоматичного аплікатора. Сенсор фіксується на шкірі за допомогою клейкої основи, зазвичай тримається від 7 до 14 днів (залежно від моделі)", - сказала Костецька.

Переваги датчиків/сенсорів моніторингу глюкози порівняно з традиційним вимірюванням цукру

Костецька пояснила, які є переваги датчиків/сенсорів:

  • безперервний моніторинг: сенсор вимірює рівень глюкози кожні 1–5 хвилин — це дає повну картину коливань рівня глюкози протягом доби;
    • менше проколів пальця: більшість сучасних CGM-систем потребують мінімального або взагалі не потребують капілярної крові для калібрування;
      • попередження про гіпо-/гіперглікемії: пристрої можуть надсилати тривожні сигнали при занадто низькому або високому рівні цукру;
        • покращення компенсації діабету: пацієнти краще контролюють свій стан, що знижує ризики ускладнень;
          • дані для лікаря: доступ до графіків, середніх значень, часу в цільовому діапазоні, тощо — для кращої оцінки ефективності терапії.

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            Кому рекомендовано використання даних систем

            Костецька зазначила, що рекомендовано:

            • пацієнтам з цукровим діабетом 1 типу — незалежно від віку.
              • людям з нестабільним перебігом діабету 2 типу, частими гіпоглікеміями або коливаннями глюкози;
                • дітям і підліткам з діабетом;
                  • вагітним жінкам з діабетом;
                    • пацієнтам на інсулінотерапії (особливо при використанні інсулінових помп);
                      • активним людям, спортсменам, водіям, що потребують чіткого контролю рівня цукру.

                        Які є ризики через використання датчиків/сенсорів моніторингу глюкози

                        • неточність при різких змінах глюкози: інтерстиціальна рідина має затримку порівняно з кров’ю, тому при гіпоглікемії потрібно перевіряти рівень глюкози глюкометром;
                          • шкірні реакції: подразнення, алергія на клей;
                            • можливість втрати сигналу або поломки сенсора;
                              • не для всіх типів діяльності: деякі сенсори можуть відклеюватися при сильному потовиділенні або плаванні.

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                                Анна Мурашко

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