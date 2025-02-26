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Эмир Катара объявил дату своего визита в Россию - что известно о встрече

Киев  •  УНН

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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани планирует посетить Россию 17 апреля. Об этом он сообщил во время встречи с главой МИД рф лавровым, который передал приветствие от путина.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что планирует посетить Российскую Федерацию 17 апреля.

Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

В частности, как сообщается, об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.лавров, передавая приветствие от президента рф владимира путина, отметил, что российская сторона с нетерпением ждет визита эмира. В ответ Тамим бен Хамад Аль Тани  подтвердил намерение прибыть в россию в указанную дату.

Надеюсь, что (это произойдет) 17 апреля

- ответил эмир.

Напомним,

25 февраля росСМИ сообщили о предстоящем рабочем визите министра иностранных дел россии сергея лаврова в тегеран по приглашению главы МИД ирана аббаса Аракчи. В частности, стороны должны были обсудить российско-иранские отношения, которые с подписанием в январе в москве нового базового межгосударственного договора вышли на новый уровень.

Алина Волянская

Алина Волянская

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