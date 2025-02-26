Эмир Катара объявил дату своего визита в Россию - что известно о встрече

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что планирует посетить Российскую Федерацию 17 апреля.

Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

В частности, как сообщается, об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.лавров, передавая приветствие от президента рф владимира путина, отметил, что российская сторона с нетерпением ждет визита эмира. В ответ Тамим бен Хамад Аль Тани подтвердил намерение прибыть в россию в указанную дату.

Надеюсь, что (это произойдет) 17 апреля - ответил эмир.

Напомним,

25 февраля росСМИ сообщили о предстоящем рабочем визите министра иностранных дел россии сергея лаврова в тегеран по приглашению главы МИД ирана аббаса Аракчи. В частности, стороны должны были обсудить российско-иранские отношения, которые с подписанием в январе в москве нового базового межгосударственного договора вышли на новый уровень.