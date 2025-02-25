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лавров їде в Тегеран на переговори: у фокусі торгівля, енергетика та безпека

Київ • УНН

 • 26019 перегляди

Глава МЗС рф лавров 25 лютого відвідає Тегеран на запрошення іранського колеги Аракчі. Сторони обговорять торгівлю, енергетику та міжнародні питання після підписання нового стратегічного договору.

25 лютого міністр закордонних справ росії сергій лавров здійснить робочий візит до Тегерана на запрошення глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі. Сторони обговорять двосторонню співпрацю, яка офіційно вийшла на рівень всеосяжного стратегічного партнерства після підписання нового міждержавного договору в москві.

Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

25 лютого Міністр закордонних справ російської федерації с.в.лавров на запрошення Міністра закордонних справ Ісламської Республіки Іран А.Аракчі відвідає Тегеран з робочим візитом

- йдеться у повідомленні.

 Як повідомляє ЗМІ, сторони мають обговорити російсько-іранські відносини, які з підписанням у січні у москві нового базового міждержавного договору вийшли на новий рівень.

Очікується, що головна увага буде зосереджена на розширенні торговельно-економічного співробітництва, зокрема у сферах енергетики та транспорту.

Також міністри планують обмінятися думками щодо низки міжнародних питань, серед яких ситуація в Сирії, Закавказзі, Афганістані, Ємені, регіоні Перської затоки, каспійська проблематика та перспективи Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо 

17 січня у москві відбулася зустріч президентів росії та Ірану володимира путіна і масуда пезешкіана. Результатом зустрічі стало підписання договору про стратегічне партнерство. За словами пєскова, угода охоплюватиме всі сфери співпраці: від військово-політичного до культурно-гуманітарного.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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