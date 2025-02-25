лавров едет в Тегеран на переговоры: в фокусе торговля, энергетика и безопасность

ukenru
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 17814 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта
06:30 • 62024 просмотра

Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 77599 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 121038 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 111571 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 108304 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 104756 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 97954 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 101153 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105513 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали

Испания предоставит Украине миллиард евро: на что пойдут средства и что еще пообещали

24 февраля, 22:49 • 81083 просмотра
Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки

Зафиксировано движение дронов над Украиной: какие области под угрозой атаки

24 февраля, 23:16 • 75276 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

03:20 • 69562 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

03:29 • 73094 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

03:55 • 63572 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 50878 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 163276 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 243056 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 247093 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 221966 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 11231 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 122352 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 138454 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 118753 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 169578 просмотра
Актуальное
лавров едет в Тегеран на переговоры: в фокусе торговля, энергетика и безопасность

лавров едет в Тегеран на переговоры: в фокусе торговля, энергетика и безопасность

Киев  •  УНН

 • 1640 просмотра

Read in English

Глава МИД рф лавров 25 февраля посетит Тегеран по приглашению иранского коллеги Аракчи. Стороны обсудят торговлю, энергетику и международные вопросы после подписания нового стратегического договора.

25 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит рабочий визит в Тегеран по приглашению главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, которое официально вышло на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства после подписания нового межгосударственного договора в Москве.

Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

25 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров по приглашению Министра иностранных дел Исламской Республики Иран А.Аракчи посетит Тегеран с рабочим визитом

- говорится в сообщении.

 Как сообщает СМИ, стороны должны обсудить российско-иранские отношения, которые с подписанием в январе в Москве нового базового межгосударственного договора вышли на новый уровень.

Ожидается, что главное внимание будет сосредоточено на расширении торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах энергетики и транспорта.

Также министры планируют обменяться мнениями по ряду международных вопросов, среди которых ситуация в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, регионе Персидского залива, каспийская проблематика и перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Напомним 

17 января в москве состоялась встреча президентов россии и ирана владимира путина и масуда пезешкиана. Результатом встречи стало подписание договора о стратегическом партнерстве. По словам Пескова, соглашение будет охватывать все сферы сотрудничества: от военно-политического до культурно-гуманитарного.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
afganistanАфганистан
tegeranТегеран
siriyaСирия
iranИран
yemenЙемен

Обратиться по вопросам размещения рекламы