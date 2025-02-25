лавров едет в Тегеран на переговоры: в фокусе торговля, энергетика и безопасность
Киев • УНН
Глава МИД рф лавров 25 февраля посетит Тегеран по приглашению иранского коллеги Аракчи. Стороны обсудят торговлю, энергетику и международные вопросы после подписания нового стратегического договора.
25 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит рабочий визит в Тегеран по приглашению главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, которое официально вышло на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства после подписания нового межгосударственного договора в Москве.
Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
25 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров по приглашению Министра иностранных дел Исламской Республики Иран А.Аракчи посетит Тегеран с рабочим визитом
Как сообщает СМИ, стороны должны обсудить российско-иранские отношения, которые с подписанием в январе в Москве нового базового межгосударственного договора вышли на новый уровень.
Ожидается, что главное внимание будет сосредоточено на расширении торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах энергетики и транспорта.
Также министры планируют обменяться мнениями по ряду международных вопросов, среди которых ситуация в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, регионе Персидского залива, каспийская проблематика и перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Напомним
17 января в москве состоялась встреча президентов россии и ирана владимира путина и масуда пезешкиана. Результатом встречи стало подписание договора о стратегическом партнерстве. По словам Пескова, соглашение будет охватывать все сферы сотрудничества: от военно-политического до культурно-гуманитарного.