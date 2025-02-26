Емір Катару оголосив дату свого візиту до росії - що відомо про зустріч
Київ • УНН
Емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані планує відвідати росію 17 квітня. Про це він повідомив під час зустрічі з главою МЗС рф лавровим, який передав вітання від путіна.
Емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані заявив, що планує відвідати Російську Федерацію 17 квітня.
Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Зокрема, як повідомляється, про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим.лавров, передаючи вітання від президента рф володимира путіна, зазначив, що російська сторона з нетерпінням чекає на візит еміра. У відповідь Тамім бен Хамад Аль Тані підтвердив намір прибути до росії в зазначену дату.
Сподіваюся, що (це відбудеться) 17 квітня
Нагадаємо
25 лютого росЗМІ повідомили про майбутній робочий візит міністра закордонних справ росії сергія лаврова здійснить до Тегерана на запрошення глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі. Зокрема, сторони повинні були обговорити російсько-іранські відносини, які з підписанням у січні у москві нового базового міждержавного договору вийшли на новий рівень.