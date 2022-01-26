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15 марта, 19:03 • 106522 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143009 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 116879 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104736 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101425 просмотра

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15 марта, 10:46 • 92890 просмотра

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Элтон Джон заболел коронавирусом

Элтон Джон заболел коронавирусом

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Британский певец Элтон Джон перенес дату своего ближайшего концерта в США из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.

Детали

"Всем привет, хочу сообщить, что я заразился COVID-19 и вынужден был перенести свое выступление в Далласе... К счастью, я ранее вакцинировался и ввел бустерную дозу, у меня легкие симптомы", — написал Элтон Джон.

74-летний артист надеется вернуться на сцену в конце недели.

Напомним

22 января стало известно, что министр обороны Израиля Бени Ганц, который вакцинировался четыре раза, заболел коронавирусом.

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