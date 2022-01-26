Елтон Джон захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Британський співак Елтон Джон переніс дату свого найближчого концерту в США через зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram артиста.
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"Усім привіт, хочу повідомити, що я заразився COVID-19 і змушений був перенести свій виступ в Далласі... На щастя, я раніше вакцинувався та ввів бустерну дозу, маю легкі симптоми", — написав Елтон Джон.
74-річний артист сподівається повернутися на сцену наприкінці тижня.
Нагадаємо
22 січня стало відомо, що міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який вакцинувався чотири рази, захворів на коронавірус.