Елтон Джон захворів на коронавірус

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"Усім привіт, хочу повідомити, що я заразився COVID-19 і змушений був перенести свій виступ в Далласі... На щастя, я раніше вакцинувався та ввів бустерну дозу, маю легкі симптоми", — написав Елтон Джон.

74-річний артист сподівається повернутися на сцену наприкінці тижня.

Нагадаємо

22 січня стало відомо, що міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який вакцинувався чотири рази, захворів на коронавірус.