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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72726 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Елтон Джон захворів на коронавірус

Елтон Джон захворів на коронавірус

Київ • УНН

 • 30839 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Британський співак Елтон Джон переніс дату свого найближчого концерту в США через зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram артиста.

Деталі

"Усім привіт, хочу повідомити, що я заразився COVID-19 і змушений був перенести свій виступ в Далласі... На щастя, я раніше вакцинувався та ввів бустерну дозу, маю легкі симптоми", — написав Елтон Джон.

74-річний артист сподівається повернутися на сцену наприкінці тижня.

Нагадаємо

22 січня стало відомо, що міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який вакцинувався чотири рази, захворів на коронавірус.

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