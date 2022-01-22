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Вакцинований чотири рази: міністр оборони Ізраїлю захворів на COVID-19

Вакцинований чотири рази: міністр оборони Ізраїлю захворів на COVID-19

Київ • УНН

 • 24245 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який вакцинувався 4 рази, захворів на коронавірус. Про це УНН  повідомляє з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Як повідомляють в його офісі, чиновник працюватиме з дому, де він відбуває бідуд (обов'язкова самоізоляція - ред.) У його будинку, розташованому в Рош-ха-Аїні встановили спеціальні системи, завдяки яким міністр продовжить роботу.

Сам політик повідомляє, що почувається добре. Він пояснює це тим, що отримав 4 дози вакцини від коронавірусу.

Цитата

"Я відчуваю себе добре, тому що я щеплений. Будьте здорові, дотримуйтесь правил і йдіть і зробіть вакцинацію", - заявив Ганц.

Крім того, прем'єр-міністр Нафталі Беннет, начальник штабу ЦАХАЛ Авів Кохаві, та інші високопоставлені чиновники, з якими напередодні зустрічався Ганц, можливо пройдуть тестування на COVID-19.

Додамо

Наприкінці минулого місяця Ізраїль почав вводити бустери вразливим групам населення, а пізніше почав пропонувати їх усім старше 60 років. Влада сподівається, що додаткові бустери зупинять хвилю інфекції, викликаної варіантом Omicron.

Крім того, днями уряд Ізраїлю на чолі з новим прем'єр-міністром Нафталі Беннетом прийняв рішення відмовитися від введення локдаунів для боротьби з епідемією коронавірусу. Відтепер громадян Ізраїлю будуть посилено тестувати на COVID-19.

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