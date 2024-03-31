МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Электроснабжение в Одессе восстановить почти всем абонентам
После очередной атаки российских беспилотников на объекты критической инфраструктуры в Одесской области электроснабжение было восстановлено почти ко всем абонентам, лишь 10 000 абонентов оставались отключенными из-за проведения аварийно-восстановительных работ.
Премьеры сериалов в апреле
Криминальный драматический сериал "Рипли" от Netflix, основанный на романах Патриции Хайсмит, с Эндрю Скоттом, Джонни Флинном, Дакотой Фэннинг и Элиотом Самнером в главных ролях, рассказывает о харизматичном мошеннике Томе Рипли в 1950-х и 60-х годах! И другие долгожданные премьеры сериалов в апреле смотрите в обзоре от УНН.
Папа Франциск в пасхальном обращении вспомнил Украину, и призвал к обмену заложниками
Папа Франциск призвал к прекращению войн, в том числе в Украине, и выразил надежду на всеобщий обмен всех пленных между россией и Украиной.
В минобороны рф подтвердили, что целились по энергетической инфраструктуре и объектам добычи газа в Украине
Российские военные нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и газодобывающим предприятиям Украины, используя дальнобойное высокоточное оружие и беспилотники, нарушив работу предприятий оборонной промышленности, занимающихся производством и ремонтом вооружений.
Харьковщина: россияне обстреляли Боровую из РСЗО "Ураган", есть погибшие и травмированные
Россияне обстреляли село Боровая Изюмского района Харьковской области из РСЗО "Ураган", в результате чего погиб 19-летний парень и был тяжело ранен 27-летний мужчина.
Через Тису на резиновой лодке: еще четырех мужчин задержали в 100 метрах от границы
Четырех мужчин поймали в 100 метрах от границы с Венгрией с резиновой лодкой, которые намеревались нелегально пересечь реку Тиса в Венгрию, заплатив тысячи долларов контрабандистам.
На Харьковщине дронари-пограничники уничтожили три позиции россиян и две вражеские машины
Прошлой ночью украинские пограничники с помощью БПЛА уничтожили 2 автомобиля и 3 вражеские позиции в Харьковской области вблизи границы с Россией.
россияне почувствовали реальность войны из-за событий в белгороде - Буданов
Из-за постоянных боевых действий в Белгородской области и Грайворонском районе россияне начали чувствовать, что такое война, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова.
Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука
Подкупленные депутаты Европарламента и дезинформация: ЕС разоблачил мощную пророссийскую сеть влияния Медведчука, направленную на продвижение пророссийских политиков в Европарламент через восхваление россии и путина в европейских СМИ и публикацию антиукраинских и антиевропейских материалов.
Буданов: россия накопила "Калибры" и готова их применить
россия накопила ракеты "Калибр" и теперь готова применить их после пополнения своих запасов, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.