Электроснабжение в Одессе восстановить почти всем абонентам

После очередной атаки БПЛА по критической инфраструктуре в Одесской области, электроснабжение восстановили почти всем абонентам, об этом сообщил Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Антон Шалигайло в эфире телемарафона, пишет УНН.

Он сообщает, что сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область беспилотниками. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры региона.

В результате полученных повреждений энергооборудования ночью без электроснабжения остались 160 тысяч абонентов в городе Одессе и Одесском районе. Благодаря слаженной работе энергетиков на утро вернуть свет удалось почти всем абонентам - отметил Антон Шалигайло.

Он добавил, что остается еще 10 тысяч абонентов, которые отключены.

В части города Одессы действуют аварийные отключения, однако мы надеемся, это все для экономии электроэнергии, для уменьшения нагрузки на НРС-систему. Энергетики еще работают, они выполняют необходимые аварийно-восстановительные работы, для того, чтобы мы могли выйти на завтрашнее утро без отключений - завершил он.

Напомним,

После ночных российских обстрелов в Одесской области было восстановлено электроснабжение, но из-за аварии два района Одессы и часть Одесского района остаются без света, который инженеры обещают восстановить в течение нескольких часов.