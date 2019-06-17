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Электроснабжение в Аргентине практически полностью восстановлено после масштабного сбоя

Киев • УНН

 • 8987 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Подача электроэнергии в Аргентине практически полностью восстановлена ​​после масштабного сбоя, который привел к отключению света по всей стране. Об этом сообщил в воскресенье департамент энергетики республики, передает УНН.

Электроснабжение в Аргентине практически полностью восстановлено после масштабного сбоя

"По данным на 20:15 (2:15 Киев) была нормализована подача 15500 МВт (около 98% всего спроса в стране)", - говорится в заявлении.

По словам ведомства, отсутствие света у оставшихся 2% пользователей "в основном связано с локальными проблемами на трансформаторных подстанциях".

Как сообщал УНН, сбой в энергосистеме Аргентины произошло в воскресенье утром по местному времени. В результате него без света осталась практически вся территория республики, а также некоторые регионы Уругвая, Чили, Бразилии и Парагвая. По словам президента Аргентины Маурисио Макри, причиной отключения стал "сбой в системе транспортировки" на северо-востоке республики.

В процессе возобновления поставок электроэнергии власти Аргентины заявили, что не рассматривают кибератаки как основную версию отключения света в стране.

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