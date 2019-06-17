Електропостачання в Аргентині практично повністю відновлено після масштабного збою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Подача електроенергії в Аргентині практично повністю відновлена після масштабного збою, який привів до відключення світла по всій країні. Про це повідомив у неділю департамент енергетики республіки, передає УНН.
“За даними на 20:15 (2:15 Київ) була нормалізована подача 15500 МВт (близько 98% всього попиту в країні)”, — йдеться в заяві.
За словами відомства, відсутність світла у решти 2% користувачів “в основному пов’язана з локальними проблемами на трансформаторних підстанціях”.
Як повідомляв УНН, збій в енергосистемі Аргентини стався в неділю вранці за місцевим часом. В результаті нього без світла залишилася практично вся територія республіки, а також деякі регіони Уругваю, Чилі, Бразилії та Парагваю. За словами президента Аргентини Маурісіо Макрі, причиною відключення став “збій в системі транспортування” на північному сході республіки.
В процесі відновлення постачання електроенергії влада Аргентини заявила, що не розглядає кібератаку як основну версію відключення світла в країні.