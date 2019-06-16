Аргентина та Уругвай залишились повністю без електрики, Парагвай та Бразилія частково
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Через невідомі причини Аргентина та Уругвай залишились повністю без електрики, Парагвай та Бразилія частково. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Збій призвів до зупинки поїздів, проблем на дорогах та проблем з підготовкою до місцевих виборів у Аргентині.
Наразі електрика відновлена в частині Буенос-Айреса та у прибрежних районах Аргентини.
Як повідомляв УНН, крижаний шторм у Канаді залишив без електрики понад 140 тисяч людей.
Нагадаємо, на всій території Судану відключили електрику.