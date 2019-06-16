Аргентина и Уругвай остались полностью без электричества, Парагвай и Бразилия частично
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. По неизвестным причинам Аргентина и Уругвай остались полностью без электричества, Парагвай и Бразилия частично. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Сбой привел к остановке поездов, проблем на дорогах и проблем с подготовкой к местным выборам в Аргентине.
Сейчас электричество восстановлено в части Буэнос-Айреса и в прибрежных районах Аргентины.
Как сообщал УНН, ледяной шторм в Канаде оставил без электричества более 140 000 человек .
Напомним, на всей территории Судана отключили электричество .