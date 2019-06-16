Аргентина и Уругвай остались полностью без электричества, Парагвай и Бразилия частично

Сбой привел к остановке поездов, проблем на дорогах и проблем с подготовкой к местным выборам в Аргентине.



Сейчас электричество восстановлено в части Буэнос-Айреса и в прибрежных районах Аргентины.



Как сообщал УНН, ледяной шторм в Канаде оставил без электричества более 140 000 человек .



Напомним, на всей территории Судана отключили электричество .