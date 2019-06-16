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Влада Аргентини не розглядає кібератаку як основну версію відключення світла в країні

Київ • УНН

 • 7053 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Влада Аргентини розглядають всі версії причин масового відключення світла в Аргентини, але не вважають кібератаку основною з них. Про це заявив у неділю на прес-конференції заступник міністра з енергетики Густаво Хулен Лопетегі, передає УНН.

Влада Аргентини не розглядає кібератаку як основну версію відключення світла в країні

"Ми не виключаємо нічого, але кібератака не входить в число наших пріоритетних версій", - сказав він.

За його словами, зараз уряд кинув всі сили на відновлення подачі електроенергії. Коли роботи будуть завершені, влада займеться розслідуванням причин. При цьому Хулен Лопетегі зазначив, що в разі виявлення винних, вони будуть покарані.

До теперішнього моменту постачання відновлено у 56% користувачів.

"Ми поки не можемо з упевненістю сказати, коли подача буде відновлена ​​повністю", - додав Хулен Лопетегі.

Нагадаємо, збій в енергосистеми Аргентини стався в неділю вранці за місцевим часом. В результаті нього без світла залишилася практично вся територія республіки, а також деякі регіони Уругваю, Чилі, Бразилії та Парагваю. За словами президента Аргентини Маурісіо Макрі, причиною відключення став "збій в системі транспортування" на північному сході республіки.

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