Власти Аргентины не рассматривают кибератаки как основную версию отключения света в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Власти Аргентины рассматривают все версии причин массового отключения света в Аргентину, но не считают кибератаку основной из них. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции заместитель министра по энергетике Густаво Хулен Лопетеги, передает УНН.
"Мы не исключаем ничего, но кибератака не входит в число наших приоритетных версий", - сказал он.
По его словам, сейчас правительство бросило все силы на восстановление подачи электроэнергии. Когда работы будут завершены, власть займется расследованием причин. При этом Лопетеги отметил, что в случае выявления виновных, они будут наказаны.
К настоящему моменту подача электроэнергии восстановлена у 56% пользователей.
"Мы пока не можем с уверенностью сказать, когда подача будет восстановлена полностью", - добавил Хулен Лопетеги.
Напомним, сбой в энергосистеме Аргентины произошел в воскресенье утром по местному времени. В результате него без света осталась практически вся территория республики, а также некоторые регионы Уругвая, Чили, Бразилии и Парагвая. По словам президента Аргентины Маурисио Макри, причиной отключения стал "сбой в системе транспортировки" на северо-востоке республики.