Власти Аргентины не рассматривают кибератаки как основную версию отключения света в стране

"Мы не исключаем ничего, но кибератака не входит в число наших приоритетных версий", - сказал он.

По его словам, сейчас правительство бросило все силы на восстановление подачи электроэнергии. Когда работы будут завершены, власть займется расследованием причин. При этом Лопетеги отметил, что в случае выявления виновных, они будут наказаны.

К настоящему моменту подача электроэнергии восстановлена у 56% пользователей.

"Мы пока не можем с уверенностью сказать, когда подача будет восстановлена ​​полностью", - добавил Хулен Лопетеги.

Напомним, сбой в энергосистеме Аргентины произошел в воскресенье утром по местному времени. В результате него без света осталась практически вся территория республики, а также некоторые регионы Уругвая, Чили, Бразилии и Парагвая. По словам президента Аргентины Маурисио Макри, причиной отключения стал "сбой в системе транспортировки" на северо-востоке республики.