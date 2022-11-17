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Электроснабжение в освобожденном Херсоне может возобновиться в течение 14-21 дня - энергетики

Киев • УНН

 • 385575 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В деоккупированном Херсоне в течение 14–21 дней может возобновиться электроснабжение. Об этом сообщил операционный директор «ВС Энерджи Интернейшнл Украина», управляющая «Херсоноблэнерго», Владимир Гетманов в редакционном материале Forbes, информирует УНН.

Цитата

«Электроснабжение в освобожденном Херсоне может возобновиться в течение 14–21 дней. Эти термины могут изменяться при работах, поскольку ситуация достаточно непрогнозируема», - уточняет он.

Детали

По словам Гетманова, восстановление линии электропередачи в Херсон также позволит вернуть в Николаев воду, поскольку именно эта линия питала электроэнергией инфраструктуру подачи воды в город.

Он отметил, что до полномасштабной войны Херсон питало три магистральные линии электропередачи. Пока все они разрушены, стоимость разрушенной инфраструктуры – 1,5-2 млрд грн. 

«Херсоноблэнерго концентрирует силы на линии электропередачи, которая идет из Николаева. Эту линию сможем восстановить быстрее всего. Для этого необходимо восстановить разрушенную инфраструктуру: более 70 пролетов линии электропередачи и две опоры. Пока одной линии для Херсона должно хватить. Сейчас в Херсоне уровень потребления будет намного меньше, чем до войны. Многие люди уехали, промышленность не работает», - заявил Гетманов.

Местному облэнерго, по словам Гетманова, помогают энергетики из других городов - Одессы, Днепра, Житомира, Кропивницкого, Черновцов и Ровно.

Дополнение

11 ноября Херсон, который был под оккупацией российских войск 8 месяцев, возвратился под контроль Украины. 

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне 14 ноября официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был Президент Владимир Зеленский.

Российские захватчики уничтожили всю энергетическую систему Херсона.

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